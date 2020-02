В Киеве впервые выступят вокалисты культового проекта Enigma

Голоса популярного в 90-х проекту привезут в Украину впечатляющее шоу Original Enigma Voices. В программе - популярные песни в сопровождении симфонического оркестра.

В Украине впервые выступят вокалисты легендарного проекта Enigma. Концерт состоится в Киеве, в МЦКИ (Октябрьском дворце), 3 декабря 2020 года.

Enigma – группа детства большинства украинский слушателей девяностых и начала двухтысячных. Его создал как своеобразный эксперимент еще в 80-х немецкий продюсер Михаэль Крету. Он объединил эмбиент, чилловую электронику, даунтемпо с нью-эйдж музыкой и григорианскими хоралами – совершенно дикая смесь, которая стала невероятно популярной.

Правда до недавнего времени проект был исключительно студийным. С 2019 года основные вокалисты Andru Donalds, Andreas Harde (Angel X) и Fox Lima решили отправиться гастролировать под названием Original Enigma Voices. Они исполняют главные композиции, которые играли в девяностых отовсюду: Sadeness (Part I), Return To Innocence, Mea Culpa (Part II), Beyond The Invisible и другие.

Слушать Enigma – Return To Innocence:

Original Enigma Voices - не просто три голоса под плейбек, а целых два часа песен, классических треков вместе с новым материалом, в сопровождении симфонического оркестра. Таким образом проект Enigma стал реальным, а теперь и украинцы имеют возможность оценить его вживую.