В Киеве выступит мощная немецкая группа Annisokay

Музыканты привезут нового вокалиста и, не исключено, и новую пластинку. Выступление состоится уже осенью этого года.

Когда: 17 сентября 2020 года

Где: Bingo (пр-т Победы, 112)

Стоимость билетов: от 600 грн, в продаже на Concert.ua

В Украину приедет немецкая пост-хардкора группа Annisokay. Концерт состоится 17 сентября в киевском клубе Bingo. Представив в конце 2019-го своего нового вокалиста, группа анонсировал выход нового альбома в 2020 году и новую главу в своей истории. Поэтому не исключено, что нас музыканты посетят уже со свежим релизом.

Смотреть видео Annisokay – What's Wrong:

Annisokay появились в 2007 году в немецком городе Галле. Название группы – ответ на вопрос из песни великого Майкла Джексона. Эта группа – не очередной metalcore проект без изюминки, изюма здесь как раз вдоволь – и trancecore, и post-hardcore объединяются в один поток бешеной энергетики. Annisokay – это рискованное, но идеальное в своем безумстве сэмплирование, отсылающее к His Statue Falls и Enter Shikari, и две кардинально разные вокальные партии – экстремальная, чистая, и еще одна – андрогинная, которые выстраивают определенный диалог.

Отдельно стоит сказать об их выступлениях – драйв, который излучают сами музыканты и их музыка, и абсолютно естественное взаимодействие со слушателями не дают расслабиться ни на минуту. Ребята из Annisokay объездили родную Германию вместе с Callejon, Eskimo Callboy, и Emil Bulls, откатали концерты по Европе – и вот наконец взрывная волна вновь дошла до Киева.