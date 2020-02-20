В Киеве выступит Noize MС

Российский рэпер представит программу "На Марсе классно" уже этой весной в одном из столичных клубов.

Когда: 15 мая 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 650 грн, в продаже на Concert.ua

В Украину с большим сольным концертом возвращается хип-хоп и рок-звезда Noize MС. Событие состоится 15 мая в киевском клубе StereoPlaza. Билеты уже в продаже.

Мастер речитатива и автор сильных остросоциальных текстов Иван Алексеев – он же Noize MС – всегда желанный гость в нашей стране. Традиционно он ежегодно выступает на нескольких музыкальных фестивалях: Захід, Atlas Weekend, MRPL City и других. Последний раз Noize MС приезжал в Киев со своей программой "Без оркестра" в прошлом году.

Смотреть Noize MC – Устрой дестрой (live at @Zaxidfest 2016):

Последние несколько месяцев прошлого года были для Noize MС по-настоящему горячими: артист оттурил сразу с четырьмя разными программами по городам СНГ, представил песню-трибьют Егору Летову "Все как у людей", англоязычный фит Chasing the Horizon с вокалистом американской группы P.O.D. и трек-манифест "Почитай старших". А еще вернулся в батл-рэп – правда, под псевдонимом Damilola, но поклонники быстро раскрыли звезду фристайла.