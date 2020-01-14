В Киеве выступит Скриптонит

Рэпер привезет в Киев новый альбом, билеты на концерт уже в продаже.

30 мая в клубе Stereo Plaza состоится концерт казахстанского рэпера Скриптонита. Артист представит в Киеве свой новый альбом "2004", который неожиданно выпустил накануне новогодних праздников.

Адиль Жалелов (настоящее имя Скриптонита) долго держал своих поклонников в напряжении. Несмотря на то, что он является одной из самых ярких звезд русскоязычного хип-хопа, Скриптонит неоднократно заявлял, что его перестал интересовать рэп и он хочет переключиться на другой формат музыки. И все же, к счастью фанатов, новый альбом "2004" — это целый час отличного хип-хопа.

Рэп-альбом записывать я не собирался, но тем не менее новые песни писались и почему-то довольно легко,

— рассказывает Скриптонит.

В альбом вошли 24 трека, из которых 16 — песни, а остальное, по словам рэпера, "интерлюдии и небольшие приветы от моих друзей".

"Это первый альбом, на который я написал всю музыку сам. В нем нет концепции повествования или сюжетной линии, объединяющей песни, но звучит он цельно и для меня лично очень особенно. Наверное, потому что почти весь он сделан при помощи всяких аналоговых синтов и драм-машин и звучит тепло, как в 2000-х. Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном и не думать о том, что это моя запись", — говорит музыкант.

Так что поклонники качественного хип-хопа могут быть спокойны — Скриптонит с его нестандартной вольной читкой, рваными битами и глубокими текстами никуда не уходит. Более того — услышать все это вживую можно совсем скоро. И не забывайте: каждый концерт Скриптонита в Киеве неизбежно ждет солд-аут, так что не затягивайте с покупкой билетов.

Билеты на концерт Скриптонита в Stereo Plaza можно купить на Concert.ua.