В Киеве выступит вокалист One Direction Лиам Пейн

В Украину бывший участник гиперпопулярной британской группы привезет свою дебютную пластинку, вышедшую в декабре прошлого года.

Когда: 22 мая 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1290 грн, в продаже на Concert.ua

Вслед за Луи Томлинсоном в Украину приедет еще один бывший участник гиперпопулярного бойз-бэнда One Direction – Лиам Пейн. Уже этой весной музыкант представит в Киеве свою дебютную пластинку LP1.

Два года после прекращения гастрольной деятельности One Direction Пейн боролся с алкогольной зависимостью и психологическими расстройствами. "Если бы я остался в One Direction, то с большой вероятностью я бы умер. Расписание – полный беспорядок. Туры продавались еще до того, как мы успевали записать и выпустить новый альбом. Никакой кнопки "стоп". Никакого контроля над собственной жизнью. Я начал терять себя", – признавался Пейн певице Джесси Вейр в рамках ее подкаста Table Manners.

Смотреть видео Liam Payne, Cheat Codes – Live Forever:

Однако всей этой борьбы вы не найдете на дебютной пластинке, вышедшей в декабре прошлого года. LP1 скорее восполняет утраченное Пейном за время работы в One Direction, когда у него не было времени не то, чтобы наслаждаться простыми радостями, а также полноценно вдохнуть и выдохнуть.

Лиам Пейн стал известен благодаря участию в шоу The X Factor и сложившейся там группе One Direction. Правда в шоу бойзбенд, в состав которого также вошли Луи Томлинсон, Гарри Стайлс, Найл Хоран и Зейн Малик, не победил, но вместо этого стал всемирно известным. Несколько лет назад One Direction объявили перерыв из-за желания участников группы уделять больше времени своим семьям и детям. Фактически о прекращении существования речи не было, однако все участники сейчас занимаются сольной музыкальной карьерой.