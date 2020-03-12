В киевском зоопарке рассказали о режиме работы на время карантина

Жители Киевзоо наслаждаются весенним солнцем и свежим воздухом и ждут посетителей, однако некоторые ограничения все же вводятся.

Когда: ежедневно

Где: Киевский Зоологический Парк (пр-т. Победы, 32)

Стоимость билетов: от 50 грн, в продаже на Concert.ua

В Киевском зоопарке разъяснили особенности режима работы на ближайшие три недели. Киивзоо не будет закрываться на карантин, ведь является открытым пространством на свежем воздухе и его посещение остается безопасным для взрослых и детей. Однако в зоопарке все же ограничат доступ к закрытым помещениям.

В связи с карантинными мероприятиями доступ к зимним помещений ограничен. Киивзоо работает в режиме природного парка. Животные экспонируются в открытых летних вольерах. Данные меры введены учитывая опыт европейских коллег,

– говорят представители зоопарка.

Поэтому если вы запланировали в ближайшее время поход с ребенком в Киивзоо, не стоит отменять планов. К тому же, недавно там проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку мишки! И они совсем не паникуют из-за вируса, а наслаждаются свежим теплым весенним воздухом.

Парк будет работать по обычному зимнему графику: вторник-воскресенье – 9:00-16:00, понедельник – 12:00-16:00. На время карантина будет действовать специальная цена на входные билеты – 50 грн для всех категорий посетителей.