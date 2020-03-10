В Украине впервые выступит электронный дуэт The Blaze

Дуэт, который произвел настоящий фурор на множестве фестивалей по всему миру и получил "Каннских львов" за один из своих клипов, возглавит с диджей-сетом масштабную вечеринку.

Когда: 16 мая 2020 года

Где: Secret place

Стоимость билетов: 600 грн, в продаже на Concert.ua

В Киеве с фирменным диджей-сетом выступит французский электронный дуэт The Blaze. Музыканты возглавят большую вечеринку, которая состоится 16 мая. Место проведения пока держится в секрете – организаторы сообщат о нем позже.

Уже четыре года The Blaze влюбляют людей по всему миру в свою изысканную и эмоциональную танцевальную музыку. На счету группы многочисленные успешные туры по Европе и США, фурор на фестивалях Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound, Reading & Leeds, Roskilde, Parklife, Pitchfork Paris, а клип на один из их хитов Territory уже набрал 38 млн просмотров на YouTube.

Смотреть видео The Blaze – Territory:

The Blaze– дуэт двоюродных братьев Гийома и Джонатана Альриков. Известны своим необычным творческим подходом: они работают над звуком и визуальной частью одновременно, создавая сильную связь между музыкой и картинкой.

Дебютный клип группы Virile вызвал ажиотаж и получил награду UK Music Video Awards 2016 как лучше альтернативное видео. Год спустя их второй клип Territory взял гран-при в фильмовой категории на главном мировом фестивале креативности "Каннские львы", а также титулы "Лучшая режиссура" на Berlin Music Video Awards и "Лучшее международное танцевальное видео" на UK Music Video Awards.

Полноформатный дебютный альбом Dancehall вышел в 2018 году. В 2020-м группа вернулась с новым треком Somewhere с участием рэпера Octavian.