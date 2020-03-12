В Украине впервые выступит шведская метал-группа Deathstars

В этом году рокеры празднуют 20-летие существования группы и собираются выпустить новый альбом.

Когда: 5 ноября 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 710 грн, в продаже на Concert.ua

После перерыва и возвращения в группу гитариста Эрика Бекмана Deathstars снова отправляются в тур. 5 ноября легендарные шведские хоррор-металлисты сыграют свой первый концерт в Украине – в киевском клубе Atlas. В программе – лучшие треки за годы существования группы и, вероятно, новый альбом, который Deathstars обещали выпустить в первой половине года.

Смотреть видео Deathstars – Metal:

Группа Deathstars образовалась 20 лет назад в Швеции – и с тех пор стал полноценным участником готической метал-сцены. Они ездили в туры с Rammstein, Korn и Cradle of Filth – последние изначально были одним из их источников вдохновения в одном ряду с группой Kiss. Самих же Deathstars не раз сравнивали с The Kovenant, Marilyn Manson и теми же Rammstein.

Сейчас в дискографии Deathstars насчитывается четыре полноформатных альбома и готовится к выходу пятый. Готические синтезаторы и глубокий вокал в их треках переплетаются с гитарными рифами, создавая, с одной стороны, сладко-гламурную и одновременно тяжелую атмосферу. Сквозь тьму Deathstars проникают чувствительные вибрации, которые будто приглашают слушателей в последний танец.