В Украину возвращаются Pendulum

Австралийская d'n'b группа сыграет фестивальный DJ-сет.

Фестиваль Atlas Weekend объявил нового артиста в лайнапе — австралийскую драм-н-бейс группу Pendulum. Однако Киев они в этом году посетят не с полноценным лайвом, как это было в прошлый раз, а с DJ-сетом.

В конце концов, последний студийный альбом группы Immersion вышел аж в 2010 году, после чего группа выпустила лишь несколько синглов. Однако в течение всей карьеры Pendulum делал ремиксы на композиции других исполнителей — The Prodigy, Led Zeppelin, Linkin Park, Coldplay, Metallica. Самый свежий релиз группы — сборник ремиксов The Reworks 2018 года.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.

Билеты и абонементы на фестиваль можно купить на Concert.ua.