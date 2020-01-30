Видео: Джо Бонамасса записывает новый альбом на Abbey Road. Презентация в Киеве — 20 мая

После завершения записи легенда блюза отправится в масштабный тур и впервые приедет в Украину.

Когда: 20 мая 2020 года

Где: Дворец "Украина" (ул. Б. Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 1299 грн, в продаже на Concert.ua

Один из лучших мировых блюзовых гитаристов Джо Бонамасса завершает студийную запись своего нового релиза. Музыкант поделился несколькими видео из легендарной лондонской студии Abbey Road.

Смотреть видео Джо Бонамасса на студии Abbey Road:

"Извините за мрачный вид. Разминка перед последним соло для будущего альбома. Вы, наверное, уже догадались, зачем мы вообще сюда ходим", – шутит музыкант.

Детали записи и дата выхода нового альбома американского блюзмена пока не разглашаются. Однако известно, что продюсером записи стал Кевин Ширли, уже много лет работающий с Джо Бонамассой. Кроме того, к процессу присоединился британский гитарист и участник группы Whitesnake Берни Марсден.

Сейчас в дискографии музыканта более 30 альбомов — как студийных, так и концертных записей. Джо Бонамасса начал выступать на публике с детства, а когда ему было 12 лет, его пригласил на разогрев в тур легендарный Би Би Кинг. Да и вообще всю жизнь Бонамасса работал с действительно великими музыкантами — Бадди Гаем, Эриком Клэптоном, Джоном Лордом и другими, пока сам не стал настоящей легендой блюза. И ничто в мире гитарист не любит больше живых выступлений, поэтому играет ежегодно более 150 шоу на площадках по всему миру — от американских блюзовых клубов до лондонского Альберт-холла.

А уже весной лучший блюзовый гитарист мира впервые приедет в Киев. Единственный концерт Джо Бонамасса состоится во Дворце "Украина" 20 мая. К нам музыкант привезет специальную программу из любимых хитов и композиций с последних альбомов.