Во Львове впервые выступят Foals

В последний день лета британская рок-группа привезет на Западную Украину свой последний релиз Everything Not Saved Will Be Lost.

Инди-рок группа Foals возвращается в Украину – британцы впервые выступят во Львове. Концерт состоится в последний день лета, 31 августа, в клубе !FESTrepublic. Билеты в продаже с 7 февраля.

Топовые инди-рокеры Foals уже дважды выступали в Киеве – в 2018-м и 2019-м году. Однако с Украиной их связывает гораздо больше – и панельные многоэтажки Троещины в видео на титульную песню с альбома What Went Down, и украинские корни фронтмена группы Яниса Филиппакиса. Кстати, музыкант признавался, что несколько лет назад посещал Западную Украину как турист – и концерт во Львове был его мечтой.

Смотреть видео Foals – What Went Down:

За полтора десятка лет своего существования Foals прошли долгий путь от полудомашних хаотических вечеринок в родном Оксфорде до топовых музыкальных звезд. Их новый альбом Everything Not Saved Will Be Lost, состоящий из двух частей, доказывает, что группа находится на пике своей формы.

Конечно, Foals имеют номинации на Mercury Prize, Ivor Novello и Brit Awards, премии NME и Q Awards, миллионы проданных пластинок и сотни миллионов прослушиваний. Но самое главное – статус одной из самых мощных британских лайв-команд. Отличный повод провести последний день лета во Львове.