Во Львове выступит джазовая звезда Лаура Марти

Во Львовской опере певица представит свой новый альбом, вышедший накануне рождественских праздников.

16 марта на сцене Львовской национальной оперы с сольным концертом выступит известная звезда украинской джазовой сцены Лаура Марти. Концерт состоится в поддержку нового альбома певицы "Все Буде Добре!" и станет первым ее сольником во Львовской опере.

Полностью украиноязычный альбом "Все Буде Добре!" Лаура Марти выпустила накануне рождественских праздников. Как отмечает певица, новая ее работа – ода самому ценному, что у нас есть: любви и жизни. В новом альбоме Марти сделала смелый шаг в сторону новых музыкальных орбит – поп-музыки, поп-рока, соула и фанка.

Смотреть видео Laura Marti – Сяй:

Я экспериментирую, но никогда себе не вру. Для меня это самое главное. Я создаю тексты и музыку так, как того требует в этот момент моя душа. Думаю, что именно эту свободу должен иметь настоящий музыкант, артист. Петь надо только о том, во что сам влюблен и во что искренне веришь. Иначе диалог со слушателем будет искусственным. А это никому не нужно.

- Лаура Марти

Лаура Марти отмечает, что каждая песня альбома – это настоящая история из жизни певицы или людей, которые его окружают. Скажем драматический и трогательный номер альбома "Жити" – это реальная история о борьбе молодой девушки за свою жизнь.

Смотреть видео Laura Marti – Жити:

Лаура Марти – украинская певица армянского происхождения, которая работает с авторской музыкой на пересечении стилей jazz, pop, world musiс и латинских ритмов. Ее бархатный тембр голоса – от нежного и чуткого к импульсивно-зажигательному – и контрастность в исполнении и поведении на сцене не дадут спутать певицу ни с кем другим.

В 2018 году на главной сцене Leopolis Jazz Fest Laura Marti выступала со шведской джазовой звездой Ларсом Даниэльссон (Lars Danielsson), в 2019 - в хоре Бобби МакФеррина (Bobby McFerrin). Певица сотрудничала с такими музыкантами, как Misha Tsiganov, Hans Peter Salentin, Vadim Neselovskyi, Michael Borstlap. Журнал ELLE Ukraine назвал Laura Marti "Лучшей певицей 2017 года".