Вокалист Asking Alexandria сыграет в Киеве акустический концерт

Дэнни Уорсноп привезет с собой обновленную акустическую программу из хитов группы и сольных песен.

Когда: 13 февраля 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость: от 600 грн, в продаже на Concert.ua

Британский музыкант и фронтмен группы Asking Alexandria Дэнни Уорсноп привезет в Киев специальную акустическую программу. Концерт состоится уже через две недели в клубе Atlas.

Дэнни Уорсноп присоединился к составу Asking Alexandria в 2008 году и выпустил вместе с группой четыре полноценных студийных альбома. В 2015-м Дэнни ушел из группы, чтобы сосредоточиться на другом своем проект We Are Harlot и сольной карьере. Однако, к счастью сторонников Asking Alexandria перерыв длился недолго – через два года Уорсноп вернулся чтобы записать и выпустить пятый альбом АА. Однако и сольную карьеру музыкант не оставил – у него есть уже два альбома: The Long Road Home (2017) и Shades of Blue (2019).

Смотреть видео Danny Worsnop – I Got Bones:

Во время сольного акустического тура Дэнни Уорсноп вместе со своим гостем-гитаристом исполняет обновленную акустическую программу песен Asking Alexandria и свой собственный материал. Кроме того, после концертов Дэнни традиционно проводит автограф-сессию и общается с поклонниками, поэтому не упустите возможности!

Сами же Asking Alexandria также совсем скоро планируют наведаться в Киев. 20 апреля 2020 года полный состав группы выступит в киевском клубе Stereo Plaza. Билеты уже в продаже в Concert.ua.