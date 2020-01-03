Вокалист Machine Head анонсировал новый альбом

Робб Флинн подвел личные итоги года и сообщил о скором выходе новых песен.

Лид-вокалист и ритм-гитарист Machine Head Робб Флинн подтвердил готовность альбома каверов со своим сайд-проектом Robb Flynn & Friends. Хотя подробности о новой записи и дата релиза пока не сообщаются, по информации издания PRP, это будут лайв-версии с выступлений Robb Flynn & Friends в различных составах на благотворительных шоу.

Кроме того Флинн сообщил о том, что он "написал/закончил/создал семь новых песен Machine Head". Ранее в прошлом году лидер группы заявил, что теперь они будут выпускать только отдельные песни, уходя от альбомного формата релизов.

Не будет альбома — просто будет постоянный поток отдельных выпускаемых треков. В конце концов, они могут или не могут оказаться в альбоме. Мы хотим, чтобы у нас была возможность не просто выпускать альбом каждые три или четыре года, что мы и делаем. Мы хотим создать эту новую модель, в которой сможем выпускать для наших преданных фанов новую музыку быстрее.

— Робб Флинн, фронтмен Machine Head

Большую часть 2020-го года Machine Head планируют провести в туре в честь 25-летия их дебютного альбома Burn My Eyes. В прошлом году ради этого в группу вернулись барабанщик Крис Контос и гитарист Логан Мадер, которые были в оригинальном составе во время записи первого релиза. В Киеве впервые услышать вживую оригинальный состав Machine Head и отпраздновать вместе с легендарной группой их 25-летие вы сможете уже 20 мая 2020 года в StereoPlaza.

Билеты на Machine Head в Киеве доступны на Concert.ua онлайн.