"Время и Стекло" анонсировали прощальный тур по Украине
Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний поделились с поклонниками последним клипом группы и рассказали о причинах завершения проекта.
История популярного поп-дуэта "Время и Стекло" подошла к концу. Участники проекта Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний попрощались с поклонниками ностальгическим видео на песню "Навсегда/Никогда" из последнего альбома VISLOVO. Кроме того, музыканты сообщили, что напоследок поедут в прощальный тур по Украине, а последней точкой в истории группы станет особый концерт в Киеве – 11 сентября во Дворце Украина.
Смотреть видео Время и Стекло – Навсегда/Никогда:
В этом году группе исполняется 10 лет. Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как «Время и Стекло». Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое – мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу
– обратились музыканты к своим поклонникам.
В небольшом видео-интервью группа объяснила причины своего решения и обратилась к фанатам до словами благодарности. "Время и Стекло" – это путешествие, судьба, счастье, кайф, трудности… и, конечно, огромная любовь. Спасибо, что прошли с нами этот огромный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам", – говорят музыканты.
Смотреть Время и Стекло – Наше Время истекло: