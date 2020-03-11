"Время и Стекло" анонсировали прощальный тур по Украине

Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний поделились с поклонниками последним клипом группы и рассказали о причинах завершения проекта.

История популярного поп-дуэта "Время и Стекло" подошла к концу. Участники проекта Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний попрощались с поклонниками ностальгическим видео на песню "Навсегда/Никогда" из последнего альбома VISLOVO. Кроме того, музыканты сообщили, что напоследок поедут в прощальный тур по Украине, а последней точкой в ​​истории группы станет особый концерт в Киеве – 11 сентября во Дворце Украина.

Смотреть видео Время и Стекло – Навсегда/Никогда:

В этом году группе исполняется 10 лет. Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как «Время и Стекло». Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое – мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу

– обратились музыканты к своим поклонникам.

В небольшом видео-интервью группа объяснила причины своего решения и обратилась к фанатам до словами благодарности. "Время и Стекло" – это путешествие, судьба, счастье, кайф, трудности… и, конечно, огромная любовь. Спасибо, что прошли с нами этот огромный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам", – говорят музыканты.

Смотреть Время и Стекло – Наше Время истекло: