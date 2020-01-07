Вы не можете просто молчать, — композитор Людовико Эйнауди о политических заявлениях в музыке

Всемирно известной пианист рассказал, как современная классическая музыка может реагировать на важные общественные и экологические проблемы.

Последняя из работ итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди — полномасштабная опера "Зимнее путешествие". Она посвящена кризису беженцев, охватившему в последнее десятилетие Европу. Особенно этот вопрос актуален для родной композитору Италии, ведь Сицилия стала убежища для большого количества мигрантов из Северной Африки.

"Идея сделать этот проект была своего рода политической, ведь у нас в Италии ведется много споров по этому вопросу среди политиков и в правительстве. Это була попытка увидеть ситуацию с человеческой точки зрения. Поэтому таким образом мы сделали эту оперу как знак уважения к вынужденным переселенцам. Некоторые из них умерли или потеряли родственников, у многих часть семьи осталась в Африке. Мы хотели дать голос этим людям ", — пояснил Эйнауди в свежем интервью австралийскому музыкальному изданию Limelight.

Политические заявления посредством музыкального творчества — близкая композитору история. Несколько лет назад в сотрудничестве с Гринпис он сыграл исторический лайв в Арктике. Целью было привлечь внимание к вопрос добычи нефти и рыбы и признанию международных вод вокруг Северного полюса заповедными. "Это была другая точка зрения. Это была история, о которой все уже говорили, — и я просто рассказал ее своим языком, художественным языком", — объясняет композитор.

"Мы уже ощущаем на себе последствия изменения климата, глобального потепления. И я думаю, что вы не можете просто молчать и смотреть, что происходит. Вы должны участвовать и делать все, что можете, чтобы наконец донести до людей суть проблемы", — говорит Эйнауди.

22 сентября 2020 года итальянский композитор выступит в киевском Дворце Украина. Билеты на Людовико Эйнауди в Киеве доступны онлайн на Concert.ua.