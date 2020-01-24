Как покупать билеты дешевле? Рассказывает Concert.ua

Самый большой билетный оператор в Украине – Concert.ua – знает, когда лучше покупать билеты, и расскажет об этом, не раскрывая коммерческих тайн ;) Ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и не переживать из-за солдаута.

Старт продаж

Некоторые организаторы анонсируют концерт заранее. Так у фанов артиста есть время, чтобы подготовиться к самому важному моменту – старту продаж билетов.

Дело в том, что на старте цена на билеты самая низкая. Затем она может расти по мере приближения к событию, а в случае с фестивалями – с каждым объявленным хедлайнером.

Покупать сразу не только выгодно, но и надежно: в начале продаж можно выбрать лучшие места и быть уверенным, что попадешь на событие. Ведь на концерты популярных исполнителей часто бывают солдауты.

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Скидки

Окей, старт продаж пропустили – что делать? Искать скидки и розыгрыш билетов в социальных сетях.

Накануне больших праздников на Concert.ua можно найти скидки на концерты, фестивали, спектакли и детские шоу. Выступления топовых исполнителей также попадают в список акционных событий.

На очереди День Влюбленных и 8 марта. Подписывайтесь!

Розыгрыши и конкурсы

В Facebook и Instagram проводятся розыгрыши билетов: один репост, несколько комментариев с отмеченными друзьями – и шансы попасть на событие вместе увеличиваются.

Concert.ua делает анонсы и сообщает о старте продаж в Telegram-канале, на странице в Facebook, в Instagram и с помощью email-рассылки. Форма подписки есть на сайте.