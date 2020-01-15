Yuko, Latexfauna и alyona alyona: в Нидерландах пройдет фестиваль украинской культуры

Европейцев будут знакомить с национальной кухней, музыкой и артом

10 мая в Амстердаме (Нидерланды) состоится фестиваль украинской культуры Ukrajina. Организаторы события — Украинский институт и фонд View on the East.

В рамках фестиваля европейцев будут знакомить с современной культурой Украины: искусством, музыкой, документальным кино и кухней. В частности, в Нидерландах выступит мощный музыкальный десант: alyona alyona, Yuko, Latexfauna, Саша Буль, The Unsleeping, Cape Cod, Postman, Love’n’Joy, Straytones, 5 Vymir, Lucas Bird и Kurs Valüt. Стоимость билетов — 19-24 евро.

Читать также: Что будет с украинской музыкой в ​​2020 году: тенденции и прогнозы

В то время, как условный хедлайнер alyona alyona уже чаще выступает за рубежом, чем на родине, для большинства других молодых музыкантов фестиваль станет едва ли не первой зарубежной площадкой в ​​карьере.

"Це наглость називаться самою наркоманською групою, якшо ніразу не виступав в Амстердамі! Ми ісправим цю грубу ошибку. І ми, канєшно ж, туда поїдем іграть нашу монотонну заунилу музику, танцювать під неї і чуть-чуть кутіть", — шутит в своем духе группа Latexfauna.

Кстати, чтобы увидеть этот дрим-поп коллектив не нужно лететь в Амстердам — ​​27 марта Latexfauna играют в HC Hall в Киеве. Билеты в продаже на Concert.ua.