Yungblud сыграет онлайн-концерт в знак протеста против коронавируса

Музыкант заявил, что ни одна эпидемия не способна разлучить его с фанами – и пообещал устроить настоящее безумие в прямом эфире.

Британский сонграйтер, хип-хоп и рок исполнитель Yungblud не позволит эпидемии коронавируса встать между ним и его поклонниками. Музыкант сообщил о намерении устроить онлайн-концерт, чтобы не подвергать опасности здоровье фанов, но при этом устроить безумную вечеринку в лучших традициях живых выступлений рок-звезды. Поэтому запишите – понедельник, 16 марта, 16:00 по киевскому времени на официальном YouTube-канале Yungblud. Специальные гости – Machine Gun Kelly, Bella Thorne та Oliver Tree.

Это время нашим сердцам быть вместе, потому что мы собираемся победить это дерьмо вместе,

– обратился Yungblud к поклонникам.

Дело в том, что как и большинство музыкантов, Yungblud был вынужден перенести свои живые выступления, которые должны были состояться в течение ближайшего месяца, из-за пандемии коронавируса в мире. Однако музыкант заявил, что шоу должно продолжаться – даже если для этого ему придется телепортироваться в чью-то комнату.

Знали? В Киеве впервые выступит Yungblud

В то же время украинские поклонники 22-летней звезды могут не волноваться – карантин совсем скоро кончится и Yungblud обязательно впервые приедет к нам, чтобы выступить на фестивале Atlas Weekend. Билеты и абонементы на фестиваль можно купить на Concert.ua.