Zaxidfest 2020 объявил даты и заинтриговал первым участником — видео

Локация неизменна — село Родатычи под Львовом, даты проведения приходятся на День Конституции Украины.

Когда: 26-29 июня 2020 года

Где: с. Родатычи, Львовская область

Фестиваль ЗАХІД опубликовал прошлогоднее афтермуви, официально объявил даты проведения и затизерил первого участника. Итак, в этом году Zaxidfest продлится четыре дня — 26-29 июня. Локация не изменилась — с. Родатичи (40 км от Львова).

Интрига, кто же выступит на фестивале сохраняется. Однако известно, что это будет американская группа, которая ранее никогда не выступал в Украине.

"Анонс анонса! Мы также с нетерпением ждем первые анонсы, как и вы все. Несколько фактов о группе: из США, название, как у известного мирового бестселлера, никогда не были в Украине ", — сообщили представители фестиваля.

Zaxidfest — один из старейших фестивалей независимой Украины. Это классический опен-эйр с палаточным городком в лесу возле прудов и большим количеством дополнительных активностей на свежем воздухе. Лайнап фестиваля объединяет множество стилей и музыкальных направлений — за более чем десятилетие существования на Zaxidfest выступали как хэви-металлисты, так и хип-хоп и поп-артисты. В прошлом году в фестивальном лайнапе были Apocalyptica, Gogol Bordello, Noize MC, Ляпис 98, Один в Каное, O.Torvald, Alyona.Alyona, Vivienne Mort и другие артисты.