Зажигательная Масленица на ВДНГ: бесплатный концерт, народные забавы и блины

Как и всегда перед Великим постом, уже через неделю мы будем отмечать Масленицу. Традиционно этот праздник сопровождается народными забавами и сжиганием чучела Зимы. А еще - блинами, символизирующими Солнце. В народе говорят: чем больше блинов на Масленицу, тем больше счастья в доме весной.

Когда: 29 февраля – 1 марта

Где: ВДНГ (пр-т. Академика Глушкова, 1)

Развлечения

К Масленице ВДНГ украсят снопами сена, соломенными фигурами животных и разноцветными лентами. В самом центре главной площади установят пятиметровое чучело – символ уходящей зимы. Здесь же можно будет сделать селфи с веселыми ходулистами в ярких костюмах и на фоне тематических фотозон.

Для самых маленьких гостей оборудуют лабиринт из соломы, а для гостей постарше – зону украинских забав. Во второй совершенно бесплатно можно будет посоревноваться в перетягивании каната, принять участие в боях мешками и постараться победить "ледяной столб", забравшись на который, можно получить один из ценных подарков, закрепленных на самом верху.

Традиционные массовые забавы на ВДНГ

И помните: после Масленицы зимние локации ВДНГ перестают работать, поэтому не упустите последней возможности посетить Замок ледяных скульптур и покататься на катке и тюбинговой горках. А еще не забывайте о постоянных развлечения: контактный зоопарк, павильон с тропическими бабочками, веревочный парк, экстремальные аттракционы и сферический кинотеатр ждут вашу семью!

Бесплатный концерт

Слушать популярных украинских артистов на масленичных выходных на ВДНГ уже стало приятной традицией, и этот год не станет исключением. Гостями музыкального праздника в 2020 году будут:

29 февраля – Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов и Оля Цибульская.

1 марта – Гайтана, Павел Зибров, группы AVIATOR и ТІК.

Начало концертов в 16:00.

Афиша праздничных концертов

В остальное время на сцене ВДНГ: выступления фольклорных коллективов, этно-рок группы DrymbaDaDzyga, интересные викторины и розыгрыши подарков. Красочным завершением праздника вечером 1 марта станет огненное шоу и торжественное сожжение чучела Зимы.

Блины

И конечно, какая Масленица без блинов? Их на фудкорте ВДНГ будут готовить все выходные. Начинки – самые разнообразные: мясные, рыбные, сырные и фруктовые. Для гурманов будут блины с баварскими сосисками, красной икрой и зеленью. Для детей – с добавлением меда, орехов и сладких топингов. А кроме этого: панкейки, оладьи, вафли, большой выбор блюд на гриле, узбекский плов, яблоки в карамели и другие традиционные ярмарочные угощения.