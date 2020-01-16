Сергій Міхалок презентував душевний лайв свого сольного проєкту

А вже зовсім скоро Drezden виступить з першими концертами

Сергій Міхалок та його новий проєкт Drezden презентували лайв на однойменну пісню з дебютного альбому. Знімали живий виступ у арт-просторі на території Мінського заводу "Горизонт". Подивитись цей теплий і душевний запис ви можете прямо зараз.

Drezden — пісня-флагман першого альбому, що вийшов у вересні 2018 року. Весь цей час проєкт існував лише у студійному форматі, аж поки одночасно із релізом другого альбому "Эдельвейс" Міхалок не оголосив про намір зіграти перші живі виступи — у Львові, Мінську, Києві та Харкові. Разом із Сергієм у лайвах братимуть участь його син Павло Міхалок за клавішними, бас-гітарист Алесь-Франтишек Мишкевич, гітарист Павло Величко і барабанщик Денис Шуров.

До дебютного концерту Drezden залишається менше тижня — у свій день народження 19 січня у Львові Сергій Міхалок вперше презентує проєкт публіці. А вже 28 лютого вживу Drezden зіграє і в Киеві в клубі Bel Etage.

Квитки на концерт Drezden у продажу на Concert.ua.

Що відомо про DREZDEN?​Це сольний проєкт культового білоруського артиста Сергія Міхалка, в якому він відкриває для прихильників ще одну сторону своєї творчості. За словами представників колективу, Drezden – це еклектичний сплав "The Cure", "Wolfsheim" і Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і "Neue Deutsche Welle" через 40 років.

Назва проєкту Drezden походить від німецького міста, де народився Сергій. Також у проєкті беруть участь гітарист "Океану Ельзи" Владімір Опсеніца та український саунд-продюсер Віталій Телезін.

Наразі у дискографії Drezden має два релізи: однойменний дебютний альбом "Drezden" (2018) та "Эдельвейс" (2019).