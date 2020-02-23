Сергій Міхалок та "Ляпіс-98" влаштують у Києві "Парад-Алле"

До програми увійшли найдрайвовіші "шутовські" хіти гурту "Ляпис Трубецкой" 1990-х і початку 2000-х років – "Ты кинула", "В платье белом", "Ау", "Евпатория" та "Яблони".

Коли: 5 квітня 2020 року

Де: Atlas (вул Січових Стрільців, 37-41)

Вартість квитків: від 550 грн, у продажу на Concert.ua

Рок-група "Ляпіс-98" та її незмінний фронтмен Сергій Міхалок призначили київським прихильникам нову зустріч. 5 квітня у клубі Atlas космічний цирк аутсайдерів, родоначальників стилю радикальний шансон, який не має аналогів в світі, представить нову програму "Парад-Алле".

"Ляпіс-98" утворився з гурту "Брутто" та колишніх учасників легендарної банди "Ляпис Трубецкой" кілька років тому. Сам Міхалок стверджує, що проєкт є нічим іншим аніж помпезним цирком під його керівництвом, адже виконує найдрайвовіші "шутовські" хіти гурту "Ляпис Трубецкой" 1990-х і початку 2000-х років.

Слухати Ляпис Трубецкой – Ты кинула:

Тож до програми "Парад-Алле" увійшли композиції, що здатні викликати у вас справжню ностальгію. Адже звучатимуть "Ты кинула", "В платье белом", "Ау", "Евпатория" та "Яблони". А ще – пісні, що стали багато в чому знаковими для гурту і ознаменували собою новий етап у творчості колективу: "Я верю", "Африка", "Воины света" та інші.