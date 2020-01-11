Що чекає на концертний ринок України у 2020 році — говорять організатори

Українські промоутери обіцяють насичений музичними подіями рік і планують підвищити планку якості.

Після дворічної кризи Україна нарешті остаточно повернулась на світову концертну мапу. До нас почали повертатись артисти, що скасовували свої виступи у 2013-2014 роках, осторога щодо політичної та безпекової ситуації більше не є причиною відмов менеджерів великих артистів для українських промоутерів То що чекає на глядачів у майбутньому? Український онлайн-журнал про музику "Слух" розпитав промоутерів та організаторів про тенденції та майбутнє українського концертного ринку.

Повний текст інтерв’ю із українськими музичними промоутерами та організаторами ви можете прочитати на сайті онлайн-журналу "Слух".

Якщо говорити про загальні тренди, що склались на сьогодні в українській концертній індустрії, то вона продовжує зростати. Все більше людей готові віддавати свої гроші за концерти, все більше артистів інвестують у якість своїх шоу. Це спровокувало і супутнє зростання індустрії: з'явились технічні та людські ресурси для створення більш складних постановок, покращились кваліфікаційні навички залучених у роботу індустрії професіоналів. "2019 рік дав чітке розуміння, що ми досягли міжнародного рівня. І з цією думкою потрібно звикнутися, перестати вважати, що десь там краще. Вся технічна база, що є у світі, зараз наявна в Україні", — говорить засновник компанії Alight Володимир Андрусишин.



MONATIK на сцені СК "Олімпійський"

Проте, за словами керівника Concert.ua Дмитра Феліксова, темпи росту концертного ринку уповільнюються — і причин для цього декілька. "Це насамперед питання інфраструктури. Плюс-мінус десяток концертів на рік можуть і додаватись на майданчиках на 1000–10000 людей, але це докорінно не відбивається на сукупній динаміці. Друга причина — середня ціна квитка. Вона сповільнила зростання і вийшла на +/– 800 грн за квиток у середньому по ринку. Великих змін не відбуватиметься. При цьому ціна на великі концерти іноземних артистів досягає $70 (~1650 грн) за квиток, що відповідає докризовому періоду", — пояснює Феліксов.

Побільшало концертів західних артистів — в першу чергу через те, що перестороги щодо виступів у нашій країні вже немає. Проте, за словами засновниці концертної агенції Pop Corn CA Лідії Клов, проблемним залишається відвідуваність: у глядача немає грошей для того, щоб відвідувати більшість концертів, а рентабельність концертного бізнесу не дає зменшити ціни на квиток.

"Очевидно, що в 2019-му концертна індустрія впритул наблизилася до необхідності вирішення нагальних проблем галузі — розвитку інфраструктури, питань оподаткування та невідповідності закону про гастрольну діяльність реаліям ринку. Відкритий діалог із представниками влади щодо проблематики галузі є головною тенденцією з професійної точки зору — це ті чинники, які залишаються поза увагою середньостатистичного споживача, але формують систему координат індустрії в цілому", — пояснює промоутерка.



Interpol у Києві, організатор - Рор Corn CА

Якщо ж говорити з точки зору глядача, то у нього побільшало варіантів для вибору, а от для українські промоутери тепер навпаки опинились в ситуації ще більшої конкуренції, ніж була до кризи, вважає організатор фестивалю Zaxidfest Яків Матвійчук. "Раніше потрібно було конкурувати з іншими видами відпочинку, а зараз буває таке, що дві великі гурти однакового напрямку виступають у той самий день у Києві. Треба розуміти, що ми не Нью-Йорк. Масовий відвідувач ще не готовий платити за всі івенти, які пропонують йому промоутери. Звідси — фінансові втрати на багатьох проектах, які мали б заробляти. Звичайно, на топові імена будуть ходити і так. Але ж музика — це не лише те, що набирає мільйони переглядів", — говорить Матвійчук.

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За словами Дмитра Феліксова, з однієї сторони намітилась тенденція "стадіонів українських артистів": після успіху MONATIK на "Олімпійському, ту ж висоту вирішили взяти і БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. І це стосується не тільки Києва — Оля Полякова зібрала стадіон у Львові, Макс Барських збирається підкорити стадіон у Одесі.

Проте небезпекою для українських артистів можуть стати їхні колеги з країн СНД. "Український глядач ностальгує, і успіх концертів Любові Успенської це підтверджує. Якщо уявити, що для багатьох артистів з колишнього СРСР не було б обмежень на в’їзд, то вільних дат на майданчиках не лишилося б", — говорить керівник Concert.ua.

Не можливо не помітити, що за останні роки зросла кількість та масштаб літніх фестивалів. Проте експерти стверджують: найближчим часом не варто очікувати, що їхні лайнапи наблизяться до європейських. "Фестивалі не стануть у нас в країні такими, як у всьому світі, поки ми не почнемо жити, як у всьому світі. Неможливо привозити в Україну артистів номер один, поки люди не зможуть дозволити собі купити квиток за 200 євро. Поки що фестивалі Atlas Weekend та UPark — це максимум для України. І не треба ображатися на організаторів, що вони когось не того привозять. Краще їм подякувати", — говорить Володимир Андрусишин.