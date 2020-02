Скандальний британський рокер Піт Догерті повертається до Києва із сольним концертом

Догерті відомий не тільки як один з найкращих сонграйтерів британського інді, але і як справжній рок-н-рольний хуліган.

Фронтмен гуртів The Libertines та Babyshambles, легендарний скандаліст і романтик Пітер Догерті повертається до Києва. Великий сольний концерт британця відбудеться 18 травня у клубі Bel Etage. Квитки у продажу з 21 лютого на Concert.ua.

Піт Догерті прославився у нульових як фронтмен групи The Libertines. Догерті вважали одним із найкращих сонграйтерів "нового покоління" британської музики. Разом із другим фронтменом Карлом Баратом вони фактично відродили британське інді. Їхній дебютник Up the Bracket поважне музичне видання NME додало у список найкращих британських альбомів за весь час.

Слухати The Libertines – Don't Look Back Into The Sun:

Та справді легендарним Піта зробив його по-справжньому рок-н-рольний стиль життя – музикант усі ці роки не сходить з перших шпальт зі своїми чисельними порушеннями закону, викликаними наркотичною та алкогольною залежністю. Саме через особисті негаразди та залежність Піт покинув The Libertines – і створив гурт Babyshambles, щоб мати змогу творити й далі. Разом колектив записав три успішних альбоми, але й на цьому не зупиняється. Їх трек Fuck Forever, який ледь не залишився лежати в шухляді через свою назву, став найуспішнішою їх піснею та одним з найвідоміших інді-гімнів.

Слухати Babyshambles – Fuck Forever:

Згодом Догерті взявся і до запису сольного матеріалу. У 2009 вийшла платівка Grace/Wastelands, а ще за декілька років з'явилися Hamburg Demonstrations. У 2019-му Догерті разом із вже іншим своїм проєктом Peter Doherty & The Puta Madres випустив нову платівку, яка здивувала прихильників своєю глибиною та помірністю. Це несподівано інтимне зображення кохання, втрат, загубленості, щастя, трагедії, залежності та здатності людської душі подолати свої найтемніші грані. Схоже, останнім часом у своїх нових піснях бешкетник намагається нарешті розібратися в собі, знайти свій символічний дім та як ніколи раніше наблизитися до душевного спокою. Наскільки це можливо для нього, звичайно.

Слухати Peter Doherty & The Puta Madres – Who's Been Having You Over:

Тож київський концерт Піта Догерті та гурту стане таким собі підсумовуючим "потретом художника в зрілості" – від панкових вривів часів The Libertines та Babyshambles до м'яких фолкових мелодій, пронизаних скрипками і вітром Нормандії. Піт представить минулорічний реліз, новий матеріал, що готує до виходу цієї весни, але й без класики The Libertines та Babyshambles також не обійдеться.