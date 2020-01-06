Снігуроньки, Сніжинки та Шахерезада: "Жіночий квартал" показав свої дитячі фото

Олену Кравець у дитинстві "понизили" зі Снігуроньки до Сніжинки, а Катерина Нікітіна вже змалечку відпрацьовує по 30 концертів напередодні свят.

Протягом новорічних свят акторки "Жіночого кварталу" згадували свої перші дитячі ролі — і звісно, для більшості з них це були Сніжинки та Снігуроньки. Проте декому доводилось приміряти на себе амплуа злої Сніжної королеви та навіть... підковдри!

Так, Олена Кравець у дитячому садку на усіх новорічних святах довгий час грала головну роль — Снігуроньку, бо була самою білявою у групі. "Але потім, коли волосся потемніло, мене "понизили" до Сніжинки!" — розповідає акторка.

Маленька Олена Кравець у ролі Снігуроньки.

У дитячому репертуарі Ірини Сопонару були і сніжинки, і циганки, і інші харизматичні персонажі. Але акторка насправді могла зіграти будь-якого, тому що знала напам'ять тексти всіх героїв вистав, у яких була задіяна. Тому коли хтось із дітей хворів, вона була єдиною, хто міг підмінити і прочитати потрібну строчку. "Тому маму часто просили, щоб я ні в якому разі не захворіла на свята. "Тому що, якщо Ірочка захворіє, ранку не буде", — з сарказмом говорили виховательки", — сміється Сопонару.

Перша новорічна роль Ірини Сопонару — Сніжинка.

А ось заповітною мрією Ольги Жуковцової була роль Снігової Королеви або принцеси, проте їй доводилось грати Сніжинок. "І ось у восьмому класі мені таки дали одну з основних ролей. І я зіграла в цій казці, правда, не Королеву, а маленьку розбійницю. Пам'ятаю, що напередодні прослуховування всю ніч не спала, репетирувала, і режисер відразу затвердила мене на роль", — згадує Ольга.

А ще одного разу вона грала ... Гнома. "Пам'ятаю, що дуже була незадоволена цим фактом, і навіть яскравий красивий костюм не врятував ситуацію", — сміється зірка.

Ольга Жуковцова — маленька Сніжинка.

Не оминула роль Сніжинки і Валерію Товстолес. Проте у її дитячому репертуарі була ще й Східна принцеса. "Пам'ятаю, мама сама пошила мені костюм принцеси, і я ще довго в ньому зустрічала свята", — розповідає зірка.

Валерія Товстолес у дитинстві.

Анастасії Євтушенко так само в дитистві щастило на Сніжинок, проте своє вона надолужила у дорослому житті. "Вже коли вчилася в інституті, ми підробляли на свята, і я одного разу навіть грала Діда Мороза, з чим було пов'язане море смішних історій", — розповідає Анастасія.

Новорічна маленька Анастасія Євтушенко.

Обожнювала новорічні свята і маленька Еліна Мбані. "Я писала листи і Дідові Морозу, і Святому Миколаю. Іноді знаходила подарунки за день до самого свята, але не особливо засмучувалася, адже вірила в казку і, до речі, продовжую в неї вірити й досі", — каже красуня.

Чарівна Сніжинка Еліна Мбані.

А ось Олександра Машлятіна у дитинстві завжди отримувала головні ролі. "Але, на жаль, не прекрасних принцес. Найчастіше я була злочинницею — це і Баба-Яга, і Лисиця Аліса, і Снігова королева", — розповідає акторка. І згадує — вже у дитинстві писала сценарії новорічних вистав.

Снігова королева — маленька Олександра Машлятіна.

Натомість Вірі Кекелії з головними ролями не щастило, проте для неї це не було важливим. “В основному, тому що костюми і банти мені шила мама, а вони були особливими і найкрасивішими. Я була дуже щасливою дитиною. У моєї мами приголомшливий смак, і вона вигадувала всілякі незвичайні і красиві деталі”, — пояснюю співачка.

Найяскравіша Сніжинка - маленька Віра.

Марта Адамчук згадує, що в дитинстві мріяла стати лікарем. Проте Дід Мороз так і не приніс їй омріяний медичний набір, тож довелось йти в артистки. "Кілька років поспіль на новорічних ранках я грала роль Шахерезади, а ще — пару раз Циганки. Незважаючи на те, що таємно я завжди хотіла зіграти Снігуроньку", — розповідає Марта.

Маленька Марта Адамчук.

А ось Катерині Нікітіній до новорічних корпоративів не звикати. "З самого дитинства я займалася танцями, тому частенько брала участь в різних постановках. Найяскравіший спогад, пов'язаний з Новим роком — це, коли ми відпрацювали 30 концертів напередодні свят, а в одному з номерів ми з дівчатками грали ролі ... підковдр. Також на ранках я була і Сонечком, і Зайчиком, і квіточкою. А вже, коли підросла, то і розбійницею. Пам'ятаю, як у цій ролі стрибала на батуті в цирковій студії акробатики", — ділиться Нікітіна.

Катерина Нікітіна у одній з новорічних вистав.

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