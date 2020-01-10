Співачка Georgia випустила новий альбом і скоро презентує його у Києві

Новій британській електропоп-королеві знадобилося кілька років, аби записати свою другу пластинку

Британська співачка та мультиінструменталістка Georgia випустила свій другий студійний альбом Seeking Thrills. До нього потрапили 13 пісень, майже половина з яких вийшла у світ раніше у форматі синглів.

Під час роботи над другим альбомом 29-річна співачка сховалась на кілька років у своїй домашній студії, надихаючись творчістю таких музикантів, як Джоні Мітчел, Кейт Буш та Ніл Янг. Тож Seeking Thrills — це яскравий електропоп, свіжий та амбіційний, що знайде свої місце на танцполах.

"Натхненням для цього запису стали люди, яких я бачив на танцполах по всьому світу, дивовижні історії тих, хто займається хаусом і техно, з початку 80-х і до наших днів, і подорожі, якими ми, люди, мандруємо по життю", — каже дівчина.

До речі, всі інструменти під час запису альбомів Georgia записує сама. Її батько — Ніл Барнз із електро-дуету Leftfield. І хоча дівчина ледь не зробила кар'єру у професійному жіночому футболі, та все ж дитинство у батьковій студії далося взнаки. За словами Georgia, вона за все своє життя просякла танцювальною музикою. "Я як людина складаюся з хаусу і техно. У нас удома постійно звучала музика Френкі Наклз, усі альбоми Trax, а також Джефф Міллз, Underground Resistance, Model 500. Вони назавжди закарбувалися в моїх уявленнях про продакшн, біти – оце все", — говорить співачка.

Зараз Georgia готується до свого великого європейського туру, що розпочнеться наступного місяця. А вже у останній день зими, 29 лютого, співачка презентує свій новий альбом у Києві на сцені Caribbean club. До речі, під час лайвів вона сама грає на барабанах і сінтах — і цю танцювальну експресію дійсно варто побачити.

Квитки на Georgia у Києві доступні онлайн на Concert.ua.