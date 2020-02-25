Співак Міша Марвін випустив пісню-звернення до всіх дівчат

Вже навесні артист лейблу Black Star приїде на батьківщину із сольним концертом. А ось нову пісню "Не надо быть сильной" ви можете послухати просто зараз.

Коли: 3 квітня 2020 року

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 599 грн, у продажу на Concert.ua

Російський співак українського походження, підписаний на лейбл Black Star, Міша Марвін презентував нову пісню "Не надо быть сильной". Після того, як трек виклали у мережу, артист записав звернення до всіх дівчат.

"Дівчата, я хочу побажати кожній з вас, щоб ви знайшли того сильного чоловіка, щоб він був поруч із вами. Пам’ятайте, що ви заслуговуєте на краще. Просто дозвольте нам піклуватись про вас, будьте жіночними і ніжними”, – говорить Міша Марвін.

Слухати Міша Марвін – Не надо быть сильной:

Міша Марвін — брат відомої української співачки Tayanna і співавтор альбома "Холостяк" російського репера Єгора Кріда. Народився у Чернівцях, після закінчення школи переїхав до Києва. У 2013-му році як автор почав співпрацю із лейблом російського репера Тіматі Black Star, проте дуже швидко розпочав власну кар'єру співака.

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У квітні Марвін повернеться до рідної України із сольним концертом. Для київської публіки він готує спеціальну програму. До того ж, нещодавно співак разом із HammAli & Navai випустив пісню української мовою "Я закохався", яку обов'язково планує зіграти на батьківщині.