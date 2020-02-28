Святкові весняні знижки від Concert.ua

З приводу настання весни та 8 березня протягом кількох днів у вас є унікальна можливість купити зі знижкою квиток на концерт улюбленого артиста або ж зробити омріяний подарунок близькій людині.

До настання весни та Міжнародного жіночого дня Concert.ua підготував спеціальні святкові знижки на понад 100 подій. Придбати акційні квитки можна до 2 березня включно. До речі, зі знижкою можна придбати квитки не лише на концерти, але й в театр, на гумористичні шоу та дитячі вистави. Повний перелік заходів ви маєте змогу побачити за посиланням:

До того ж частина подій зі знижкою відбуватиметься саме на святкові вихідні 7-9 березня. Тож якщо ви все ще не обрали подарунок коханій жінці, мамі, сестрі або просто подрузі, квитки на концерт чи до театру – чудовий варіант. А ще краще – подарунковий сертифікат на будь-яку суму. Так дорога вам людина зможе самостійно обрати бажану подію. До того ж сертифікат дійсний протягом року. Тим паче, що подарувати його, як і квитки, можна у фірмовому червоному конверті.

Події 7-9 березня:

Акційні події можна відфільтрувати за містом, датою, стилем та майданчиком. І так, знижки поширюються не лише на київські заходи, але й на популярні івенти у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та інших містах.

Одеса:

Львів:

Харків:

Придбати квитки чи подарунковий сертифікат ви можете у будь-який зручний для вас спосіб: купити на сайті, оформити замовлення телефоном або звернутись до одного з квиткових офісів у вашому місті. За іншими акціями та анонсами Concert.ua можна слідкувати в Telegram-каналі, на сторінці у Facebook, в Instagram та за допомогою email-розсилки. Форма підписки є на сайті.