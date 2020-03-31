Техно-блюз група Intelligency зіграє 4-годинний концерт у Києві

Кожне 15-е відео в Tik Tok зараз знято під трек цієї білоруської команди, а в світових чартах Shazam їх пісня August – один з найбільш запитуваних пошуків.

Коли: 1 серпня 2020 року

Де: ЮБК, Труханів острів (200 м від пішохідного моста)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Білоруська техно-блюз група Intelligency повертається до Києва з новим міні-альбомом. Концерт відбудеться влітку, 1-го серпня, в клубі ЮБК на Трухановому острові. Виступ складатиметься з трьох частин: виступи повного складу, скороченого з двох учасників і техно-сету. Триває такий концерт 4 години, так що починайте готуватися вже зараз до нестримним танців на березі Дніпра.

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Останній на сьогодні альбом Intelligency – Renovatio вийшов взимку 2019 го року і буквально підірвав соцмережі. Пісня August підкорила Tik-Tok і стала однією з найбільш запитуваних композицій у пошуку. Крім того, вона злетіла на перші місця чартів Shazam в Україні, Білорусі та Росії, а в світовому рейтингу дісталася до 21-го місця і рухається вище. До речі, вчора група випустила відео на цю пісню – подивитися його ви можете прямо зараз.

Дивитися відео Intelligency – August:

Так що зараз кожне 15-е відео в Tik Tok знято під трек Intelligency, а в чарті Shazam вона прагне до потрапляння в топ-20 світу. Причина успіху – неординарний стиль групи, що поєднує в собі techno, IDM і blues.