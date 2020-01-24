Тетянин день: афіша подій у Києві на 25 січня

25 січня християни відзначають Тетянин день. Раніше він вважався і святом студентства, проте у останні роки Україна відходить від пострадянської традиції і святкує День студента разом із рештою світу - 17 листопада.

Цьогоріч Тетянин день припадає на суботу, тож це чудова можливість гарно провести вихідний, не думаючи про те, що завтра необхідно вставати на роботу. До того ж, культурна програма у місті - на будь-який смак і бюджет. Тож обирайте, піти всією родиною на вражаючу виставку костюмів з кіно, послухати світові хіти у виконанні оркестру чи увірватись на потужний фестиваль андеграундного року?

Виставка костюмів "Магія кіно"

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість квитків: від 90 грн, у продажу на Concert.ua

З 18 січня по 13 лютого на території Національної виставки проходить експозиція сценічного костюму “Магія кіно”. Ви можете на власні очі побачити унікальні вбрання, що створювалися спеціально для відомих українських серіалів, фільмів та шоу. Серед експонатів виставки — костюми зі зйомок історичного екшену “Захар Беркут”, лав-сторі “Віддана”, серіалу “Кріпосна”, вистави “Викрадена Принцеса” та 5D-шоу “Winterra. Легенда казкового краю”.

Ви зможете усією родиною зазирнути за лаштунки кінематографу і дізнатись, наскільки кропіткою є робота над створенням екранного та сценічного світу. А ще — побачити ту магію кіно, що зачаровує, вабить та закохує у себе глядачів.

Для дітей до 3-х років вхід у супроводі батьків – безкоштовний.

Рок-оркестр НАОНІ

Де: Центральний будинок офіцерів (вул. Михайла Грушевського, 30/1)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Рок-оркестр народних інструментів України НАОНІ зі світовими хітами та легендарними рок-баладами — це Metallica на флейті най та музична дуель електрокобзи та електробандури в незабутніх хітах Deep Purple. Це хіти Адель і вічно молоді мелодії Queen та Beatles. Це ейфорія від великої музики, зіграної у незвичних аранжуваннях на народних українських інструментах. Це масштабне театральне дійство і справжній вибух щирості, енергії, патріотизму та любові.

Winter Mass VII

Де: MonteRay Live Stage (вул. Прорізна, 8)

Вартість квитків: від 280 грн, у продажу на Concert.ua

Сьомий щорічний фестиваль українських stoner / psychedelic / progressive / experimental колективів. Чудова можливість для прихильників андеграундної музики почути одразу шість крутих команд.

На Winter Mass VII зiграють вiнтажнi прог-рокери La Horsa Bianca, романтичнi панки Yah, адепти хаотичного стонеру Dreadnought in the Pond та зовсiм юнi дослiдники шугейзу ZFeelZ. Doomed City презентують свій новий матерiал, а хедлайнери Somali Yacht Club готують спеціальный сет, присвячений десятиріччю творчої діяльностi.

Stand-Up ALFAVITO

Де: Alfavito Hotel (вул. Предславинська, 35Д)

Вартість квитків: від 200 грн, у продажу на Concert.ua

Ще один чудовий варіант провести суботній вечір — 90 хвилин сміливого і відвертого гумору. 25 січня у стендапі братимуть участь засновник і ведучий Ukrainian Stand-Up Agency Іван Жорноклей, комік та гумористичний сценарист Святослав Марченко, тріумфатори телевізійного проєкту “Комік на мільйон” Максим Кравець та Артур Петров та учасник програми “Розсміши коміка” Слава Бо. А ще — один з топ-10 найкращих коміків України Женя Бабков.

Проте дітей радимо залишити вдома: подія відкрита для відвідування лише людям 18+.