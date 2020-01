The 69 Eyes презентували "гаряче" відео на честь початку туру: Київ - 11 березня

Головна роль у новому кліпі рокерів дісталась "латексній суперзірці" Дані Дівайн. Таким чином гурт The 69 Eyes розпочав тур Hell Has No Mercy.

Коли: 11 березня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 790 грн, у продажу на Concert.ua

Легендарний фінський готік-гурт The 69 Eyes вирушив у ювілейний тур Hell Has No Mercy, що розпочався з США. Цю визначну подію рокери вирішили відзначити релізом нового відео на однойменну пісню. Режисером кліпу став Вінсент Кордеро, а от головна роль дісталась "моделі, перформерці, вогняній артистці та латексній суперзірці" Дані Дівайн. За словами музикантів, вони не змогли придумати більш "гарячого" варіанту відсвяткувати початок туру – і ви самі можете у цьому переконатися.

Дивитись відео The 69 Eyes – Hell Has No Mercy:

The 69 Eyes — легендарний фінський готік-рок гурт із 30-річною історією. Їхній крайній на сьогодні студійний альбом West End — це вже 12-та платівка. Наразі The 69 Eyes перебувають у ювілейному всесвітньому турі. "Ми готуємося поїхати в тур на чотири роки, тому не дивуйтеся, якщо ми гратимемо в країнах і на континентах, на яких давно не грали", – говорять фіни. Одразу після закінчення американського туру The 69 Eyes повертаються до Європи – і 11 березня рокери зіграють у київському клубі Atlas.