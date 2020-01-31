Тіма Білоруських випустив новий альбом

Презентація реліза "Моя кассета – твой первый диск. Сторона В" відбудеться у Києві 25 березня.

Коли: 25 березня 2020 року

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua

Музикант з Мінська Тіма Білоруський випустив свій другий студійний альбом "Твой первый диск — моя кассета. Сторона B". "Другий студійний альбом, друга частина моєї історії", – написав співак у соцмережах. До релізу увійшло сім треків – і його вже можна послухати на стримінгових сервісах.

Слухати альбом Тіми Білоруських – "Твой первый диск — моя кассета. Сторона B":

"Я вдячний усім, хто тільки доєднався, всім, хто залишається зі мною, всім, хто мене не любить і любить. Вдячний моїй команді і хлопцям, які мене підтримують. Ми робимо велику справу разом з вами", – прокоментував Тіма Білоруських вихід альбому.

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Перший реліз "Моя кассета — твой первый диск" вийшов рівно рік тому і зробив Тіму Білоруських одним з героїв нової музичної сцени, чиї "Мокрые кроссы", "Витаминка" та "Незабудки" грали звідусіль. Зараз талановитий репер вийшов за межі онлайн-популярності на новий рівень — потужні лайви у заповнених залах. І вже 25 березня в Палаці Спорту в Києві відбудеться великий сольний концерт харизматичного артиста.