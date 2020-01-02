Тіма Білоруських випустив свій перший дует

Нова пісня відомого репера отримала назву "Минута вечера" і була записана разом із "просто Лєрой".

"Минута вечера" стала першою дуетною піснею за усю музичну кар'єру Тіми Білоруських. За словами репера, під час запису він розумів, що це не "хайповий" фіт, проте сам трек йому дуже подобається.

"Це останній трек перед альбомом, і він вийшов дуже справжнім і дуже теплим", — пише музикант.

Зараз артист завершує роботу над своїм другим альбомом. Перший реліз "Моя кассета — твой первый диск" за рік зробив Тіму Білоруських одним з героїв нової музичної сцени, чиї "Мокрые кроссы", "Витаминка" та "Незабудки" грали звідусіль. Зараз талановитий репер вийшов за межі онлайн-популярності на новий рівень — потужні лайви у заповнених залах.

Новий альбом Тіми Білоруських побачить світ 31 січня 2020 року. А вже 25 березня в Палаці Спорту в Києві відбудеться великий сольний концерт харизматичного репера.

Квитки на концерт Тіми Білоруських у Палаці Спорту можна замовити на Concert.ua.