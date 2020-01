Тріп-хоп гурт Morcheeba приїде до Києва з великим сольним концертом

14 липня Скай Едвардс та Росс Годфрі зіграють у київському клубі HC Hall усі хіти групи.

Коли: 14 липня 2020 року

Де: HC Hall (пр. Визволителів, 1)

Вартість квитків: у продажу з 27 січня на Concert.ua

Британський тріп-хоп гурт Morcheeba повертається до Києва. Великий сольний концерт музикантів відбудеться 14 липня на концертному майданчику HC Hall. Продаж квитків на подію стартує 27 січня о 12:00.

Morcheeba – одна з найяскравіших зірок британського тріп-хопу, що й досі не втрачає своєї популярності. За 25 років свого існування група випустила дев’ять студійних альбомів, що багато разів отримували статус золотих та платинових. І звичайно безліч хітів, що були створені за ці роки, – Rome Was not Built in a Day, Tape Loop, Trigger Hippie, Let Me See і ще з десяток пісень, які підкорили слухачів по всьому світу і, звичайно, в Україні.

На відміну від більш рокових Portishead або політичних Massive Attack, Morcheeba робили і продовжують робити теплий ламповий тріп-хоп: трошки сумний, трошки меланхолійний, але в цілому – світлий і життєствердний. І звичайно, окремого шарму додає м’який голос Скай Едвардс – один з найбільш впізнаваних вокалів у сучасній музиці.