У Києві виступить Аліна Орлова

Неймовірно щира, зворушлива та тендітна співачка повертається до Києва з весняним концертом.

Коли: 27 березня 2020 року

Де: Будинок звукозапису Українського радіо (вул. Леоніда Первомайського, 5-Б)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Cоncert.ua

Литовська співачка, яка вже давно закохала у себе українських слухачів, повертається з концертом. Виступ відбудеться 27 березня у Будинку звукозапису Українського радіо. Тож не радимо зволікати із квитками – їх не так вже й багато.

Дивитись відео Аліна Орлова – Голуби:

Концерти Аліни Орлової схожі на магічне таїнство. З першим акордом вона заповнює зал, з другим – дістає до сердець кожного глядача у ньому. Прихильники обожнюють Аліну за її неймовірний талант та щирість. “Мені дійсно подобається грати. Нехай це банально прозвучить, але для мене музика – єдиний спосіб спілкуватися зі світом, тому що інакше не особливо виходить," – говорить Аліна.

Чарівна у своїй безпосередності, вона співає та грає душею. Тож не дивно, що слухач завжди її розуміє – і не важливо, якою мовою звучить пісня: литовською, англійською чи російською.