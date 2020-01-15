У Києві виступить артист Black Star Міша Марвін

Брат співачки Tayanna і співавтор Єгора Кріда завітає до України квітні.

Молодий російський і український співак Міша Марвін повернеться до України із сольним концертом. Виступ відбудеться 3 квітня у клубі Bel etage. Вартість квитків — від 499 грн.

Міша Марвін — брат відомої української співачки Tayanna і співавтор альбома "Холостяк" російського репера Єгора Кріда. Народився у Чернівцях, після закінчення школи переїхав до Києва. У 2013-му році як автор почав співпрацю із лейблом російського репера Тіматі Black Star, проте дуже швидко розпочав власну кар'єру співака.

Увагу публіки отримав одразу із першим своїм синглом "Ненавижу". Після цього Марвін остаточно закріпився як артист у співпраці із реперами Тіматі та Мотом, поп-зірками "ВИА Гра".

Для київського концерту Марвін готує спеціальну програму. До того ж, нещодавно співак разом із HammAli & Navai випустив пісню української мовою "Я закохався", яку обов'язково планує зіграти на батьківщині.

Ви можете придбати квитки на Мішу Марвіна на сайті Concert.ua онлайн.