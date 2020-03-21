У Києві виступить хаус-тріо Cream Soda

До України група привезе суперпрограму. Прихильники наживо почують пісні “Уйди, но останься”, “Солд аут”, “Никаких больше вечеринок” та інші атмосферні роботи колективу.

Коли: 14 травня 2020 року

Де: Зелений театр (Паркова дорога, 2)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Один з найяскравіших проєктів сучасної хаус-сцени, популярне електронне тріо Cream Soda повертається до України із концертом. Виступ відбудеться 14 травня у Зеленому театрі. З собою музиканти привезуть суперпрограму "Усі хіти". А оскільки хітів у колективу дійсно багато, то на всіх чекає танцювальний вечір, про який можна тільки мріяти.

Дивитись відео Cream Soda — Уйди, но останься:

Коли група Cream Soda з’явилась на музичній сцені, багатьом припали до смаку сміливі експерименти з етно-хаус основою. Творчість колективу високо оцінили такі музиканти як Іван Дорн, Detroit Swindle, Jimmy Edgar, TEED та інші. Сьогодні в особистому набутку проєкту три успішних альбоми (третя платівка "Комета" отримала 3-е місце від топ-чарту Apple Music), мільйонні перегляди кліпів в YouTube, визнання авторитетних колег по музичному цеху та, звичайно, повні зали на концертах.