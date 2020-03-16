У Києві виступить легендарний гурт Stick Men

З минулого візиту відомої прог-групи до України пройшло майже чотири роки – і ось рокери повертаються із новою потужною програмою.

Коли: 17 листопада 2020 року

Де: Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6)

Вартість квитків: від 390 грн, у продажу на Concert.ua

Батьки прогресив-року Stick Men повертаються до України з новою програмою. Виступ легендарної групи відбудеться 17 листопада у київському Будинку кіно.

Stick Men заснували музиканти із King Crimson – бас-гітарист-віртуоз Тоні Левін, потужний барабанщик Пет Мастелотто, а також третій учасник – неперевершений німецький гітарист Маркус Ройтер.

Слухати Stick Men – Prog Noir:

Тоні Левін записувався і гастролював з Джоном Ленноном, Pink Floyd, Yes, Alice Cooper, Gary Burton, Buddy Rich і багатьма іншими. Він грає на стіку Чепмена (маючи басові і гітарні струни він функціонує одночасно як два інструменти), що і стало ключовим під час вибору назви для гурту.

Маркус Ройтер – композитор, гітарист і продюсер. Будучи спочатку піаністом, згодом він перейшов на вивчення Guitar Craft Роберта Фріппа і навчився грати на стіку Чепмена. В Stick Men Ройтер грає на своїй власноруч розробленій гітарі, яка дає звучання набагато більше, ніж просто гітара та бас.

А гра на барабанах Мастелотто включає не лише акустичний набір, а й унікальну електронну установку, що дозволяє йому додавати лупи, семпли, перкусію і багато іншого. Барабанщик-самоучка з Каліфорнії Пет провів все своє життя, перестрибуючи жанри з поп-музики, прог-музики, електроніки та етнічної музики разом з Mr. Mister, XTC, Девідом Сільвіаном, The Rembrandts, Кіммо Похьоненом і останні 20 років з King Crimson.