У Києві виступить Noize MС

Російський репер представить програму "На Марсі класно" вже цієї весни у одному з київських клубів.

Коли: 15 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

До України з великим сольним концертом повертається хіп-хоп та рок-зірка Noize MС. Подія відбудеться 15 травня у київському клубі StereoPlaza. Квитки вже у продажу.

Майстер речитативу і автор сильних гостросоціальних текстів Іван Алексєєв – він же Noize MС – завжди бажаний гість у нашій країні. Традиційно він щороку виступає на кількох музичних фестивалях: Захід, Atlas Weekend, MRPL City та інших. Востаннє Noize MС приїжджав до Києва із своєю програмою "Без оркестру" минулого року.

Дивитись Noize MC – Устрой дестрой (live at @Zaxidfest 2016):

Останні кілька місяців минулого року видались для Noize MС по-справжньому гарячими: артист відтурив одразу із чотирма різними програмами містами СНГ, презентував пісню-триб’ют Єгору Лєтову "Все как у людей", англомовний фіт Chasing the Horizon з вокалістом американської групи P.O.D. та трек-маніфест "Почитай старших". А ще – повернувся у батл-реп – щоправда, під псевдонімом Damilola, але прихильники швидко розкрили зірку фрістайлу.