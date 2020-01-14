У Києві виступить Скриптоніт

Репер привезе новий альбом, квитки на концерт уже в продажу.

30 травня в клубі Stereo Plaza відбудеться концерт казахстанського репера Скриптоніта. Артист представить у Києві свій новий альбом "2004", який несподівано випустив напередодні новорічних свят.

Аділь Жалєлов (справжнє ім'я Скриптоніта) довго тримав своїх шанувальників в напрузі. Незважаючи на те, що він є однією з найяскравіших зірок російськомовного хіп-хопу, Скриптоніт неодноразово заявляв, що його перестав цікавити реп і він хоче переключитися на інший формат музики. І все ж, на щастя фанатів, новий альбом "2004" — це ціла година відмінного хіп-хопу.

Реп-альбом записувати я не збирався, але тим не менш нові пісні писалися і чомусь досить легко,

— розповідає Скриптоніт.

В альбом увійшли 24 треку, з яких 16 — пісні, а решта, за словами репера, "інтерлюдії та невеликі привіти від моїх друзів".

"Це перший альбом, на який я написав всю музику сам. У ньому немає концепції розповіді чи сюжетної лінії, яка об'єднує пісні, але звучить він цілісно і для мене особисто дуже особливо. Напевно, тому що майже весь він зроблений за допомогою аналогових синтів та драм-машин і звучить тепло, як у 2000-х. Для мене це перший альбом, який я можу слухати фоном і не думати про те, що це мій запис", — каже музикант.

Так що шанувальники якісного хіп-хопу можуть бути спокійні — Скриптоніт з його нестандартною вільною читкою, рваними бітами і глибокими текстами нікуди не йде. Більш того — почути все це вживу можна зовсім скоро. І не забувайте: на кожен концерт Скриптоніта у Києві неминуче чекає солд-аут, тож не зволікайте з квитками.

Квитки на концерт Скріптоніта в Stereo Plaza можна купити на Concert.ua.