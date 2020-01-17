У Києві виступить тріп-хоп гурт HÆLOS

Минулого року британці підкорили глядачів фестивалю Atlas Weekend. Цьогоріч на Україну чекає повноцінний сольний виступ.

Коли: 14 квітня, 20:00

Де: Bingo (пр-т Перемоги, 112)

Вартість квитків: від 550 грн, у продажу на Concert.ua

14 квітня у клубі Bingo відбудеться концерт британського тріп-хоп/електро-поп гурту HÆLOS. У Києві музиканти представлять свій другий студійний альбом Any Random Kindness, що побачив світ у 2019 році.

В Україні гурт виступатиме вже вдруге, проте вперше — з великим сольним концертом. Минулий виступ меланхолійних HÆLOS відбувся влітку 2019 на фестивалі Atlas Weekend. Крім того, у Києві вони знімали і кліп на пісню Buried in the Sand. На кадрах з відео можна впізнати столичний клуб Closer, типовий "спальник" і київські вулиці з автобусними зупинками.

У лайвах HÆLOS вміло поєднують мелодійний тріп-хоп із живою ритм-секцією, ламповою електронікою та бездоганними вокальними партіями.

Хто такі HÆLOS?HÆLOS — британська тріп-хоп група з Лондона. Дебютний альбом Full Circle вийшов на початку 2016 і посів 5-ту сходинку у електронних чартах Billboard. Реліз другого альбому Any Random Kindness відбувся навесні 2019 року. Музичні критики називають їхню музику "темна ейфорія".