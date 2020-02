У Києві виступить вокаліст One Direction Ліам Пейн

До України колишній учасник гіперпопулярного британського гурту привезе свою дебютну платівку, що вийшла у грудні минулого року.

Коли: 22 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1290 грн, у продажу на Concert.ua

Слідом за Луї Томлінсоном до України завітає ще один колишній учасник гіперпопулярного бойз-бенду One Direction – Ліам Пейн. Вже цієї весни музикант представить у Києві свою дебютну платівку LP1.

Два роки після припинення гастрольної діяльності One Direction Пейн боровся із алкогольною залежністю та психологічними розладами. "Якби я залишився в One Direction, то з великою ймовірністю я б помер. Розклад – повний безлад. Тури продавалися ще до того, як ми встигали записати і випустити новий альбом. Ніякої кнопки “стоп". Ніякого контролю над власним життям. Я почав втрачати себе", – зізнавався Пейн співачці Джессі Вейр в рамках її подкасту Table Manners.

Дивитись відео Liam Payne, Cheat Codes – Live Forever:

Проте усієї цієї боротьби ви не знайдете на дебютній платівці, що вийшла у грудні минулого року. LP1 скоріше заповнює втрачене Пейном за час роботи в One Direction, коли у нього не було часу не те, щоб насолоджуватися простими радощами, а навіть повноцінно вдихнути і видихнути.

Ліам Пейн став відомим завдяки участі у шоу The X Factor та сформованій там групі One Direction. Щоправда у шоу бойзбенд, до складу якого також увійшли Луї Томлінсон, Гаррі Стайлс, Найл Хоран і Зейн Малік, не переміг, але натомість став всесвітньо відомим. Кілька років тому One Direction оголосили перерву через бажання учасників групи приділяти більше часу своїм родинам та дітям. Фактично про припинення існування групи мови не було, проте усі учасники наразі займаються сольною музичною кар’єрою.