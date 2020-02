У Києві вперше виступить екс-учасник One Direction

До України британський співак привезе свій дебютний сольний альбом.

Екс-учасник британського бойзбенда One Direction Луї Томлінсон приїде до України з першим сольним концертом. Виступ відбудеться 14 квітня 2020 року у київському клубі Stereo Plaza. Квитки надійдуть у продаж 10 лютого.

До Києва Луї Томлінсон привезе свій дебютний сольний реліз Walls, що вийшов 31 січня цього року. Темою альбому, записаного у найкращих традиціях бритпопу та інді-року на кшталт Oasis та Arctic Monkeys, стали відносини Томлінсона з його дівчиною та родиною, життєві уроки, що він отримав у останні роки, часи турів з One Direction та невпевненість у собі після завершення функціонування гурту. Музичні критики в цілому зустріли альбом позитивно, відзначивши його зрілість, емоційність та щирість.

Слухати Louis Tomlinson – Two of Us:

Луї Томлінсон став відомий завдяки участі у шоу The X Factor та сформованій там групі One Direction. Щоправда у шоу бойзбенд, до складу якого увійшли Ліам Пейн, Луї Томлінсон, Гаррі Стайлс, Найл Хоран і Зейн Малік, не переміг, але натомість став всесвітньо відомим. У складі One Direction Томлінсон став одним з головних сонграйтерів гурту – зокрема він написав більшість пісень для останніх трьох альбомів 1D Midnight Memories, Four та Made in the AM. Кілька років тому One Direction оголосили перерву через бажання учасників групи приділяти більше часу своїм родинам та дітям. Фактично про припинення існування групи мови не було, проте усі учасники наразі займаються сольною музичною кар’єрою.