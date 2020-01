У Києві вперше виступить Yungblud

Англійський хіп-хіп та рок співак доєднався до лайнапу Atlas Weekend.

Фестиваль Atlas Weekend оголосив чергового свого учасника. Ним став англійський музикант і автор пісень, хіп-хоп та рок виконавець Yungblud. У першу чергу 22-річний музикант відомий своєю протестною творчістю. А ще ви могли чути його пісню Falling Skies у саундтреці до резонансного американського серіалу "13 причин чому".

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Within Temptation, AnnenMayKantereit та інші. Квитки та абонементи на фестиваль можна придбати на Concert.ua.

Хто такий Yungblud?

Справжнє ім'я Yungblud — Домінік Харрісон. Він виріс у музичній родині: батько продавав колекційні гітари, а дідусь гастролював у складі T.Rex. Доміник закінчив лондонську школу мистецтв за напрямом "театр".

Сценічний псевдонім Yungblud — похідний від Young Blood (молода кров). Так Домініка називав його менеджер, оскільки артист був наймолодшим серед його подопічних.

Дебютний альбом 21st Century Liability вийшов у 2018-му році. За словами музиканта, його титульний трек це "пісня для незрозумілої молоді, що росте у світі тривоги, розгубленості та страху".