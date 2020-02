У Києві вперше виступлять вокалісти культового проєкту Enigma

Голоси популярного у 90-х проєкту привезуть до України вражаюче шоу Original Enigma Voices. У програмі – найпопулярніші пісні у супроводі симфонічного оркестру.

В Україні вперше виступлять голоси Enigma. Шоу Original Enigma Voices відбудеться у Києві, МЦКМ (Жовтневому палаці), 3 грудня 2020 року.

Enigma — гурт дитинства більшості українців з дев'яностих і початку двотисячних. Його створив як своєрідний експеримент ще у 80-х німецький продюсер Міхаель Крету. Він об'єднав ембієнт, чіллову електроніку, даунтемпо з нью-ейдж музикою і григоріанськими хоралам – абсолютно дика суміш, яка стала неймовірно популярною.

Щоправда до нещодавнього проєкт був виключно студійним. З 2019 року основні вокалісти Andru Donalds, Andreas Harde (Angel X) і Fox Lima вирішили їздити на гастролі під назвою Original Enigma Voices. Вони виконують головні композиції, які грали в дев'яностих звідусіль: Sadeness (Part I), Return To Innocence, Mea Culpa (Part II), Beyond The Invisible та інші.

Слухати Enigma – Return To Innocence:

Original Enigma Voices — не просто три голоси під плейбек, а цілі дві години пісень, класичні треки разом з новим матеріалом, у супроводі симфонічного оркестру. Таким чином проєкт Enigma став реальним, а тепер і українці мають змогу оцінити його наживо.