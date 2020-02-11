У Києві з новою програмою виступить Марія Чайковська

Українська співачка та композиторка підготувала для своїх прихильників спеціальну святкову програму до 8 березня "Парус".

Коли: 8 березня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Українська виконавиця Марія Чайковська повертається до Києва з великим святковим концертом до 8-го березня. Співачка вийде на сцену клубу Atlas з новою програмою "Парус" – її назва присвячена однойменній композиції, яку співачка, піаністка та авторка пісень презентує у лютому.

Після дворічної перерви Марія Чайковська зіграє концерт у Києві, аби прихильники, що сумували за нею, нарешті мали змогу почути улюблені пісні та нові композиції, зіткані із багатошарової лірики та космічних мелодій. Адже сама Марія і є те вітрило, яке за допомогою чарівної музики забере вас у подорож по морю спогадів, наповнених хвилями нових бажаних мрій.

Слухати Марія Чайковска – Тебя там хоть любят?

Наразі Чайковська має у своєму творчому доробку чотири альбоми. Серед її репертуару – як сольні роботи, так і пісні, виконані разом із музикантом Гушею Катушкіним. І звичайно – композиції на вірші таких відомих поетів як Віри Полозкової, Ах Астахової та Ес Сої. Тож не пропустіть і почуйте наживо "В комнате цветных пелерин", "Пистолеты и розы", "Тебя хоть там любят?", "Мосты" та зовсім нові пісні виконавиці.