У Києві з великим сольним концертом виступить інді-гурт Alai Oli

Вже влітку музиканти привезуть до України свій найсвіжіший реліз – міні-альбом "Сад Прнцсс".

Коли: 27 липня 2020 року

Де: ЮБК (Труханов острів)

Вартість квитків: 350 грн, у продажу на Concert.ua

Запишіть до своїх планів на літо у столиці – до Києва повертається група Alai Oli. 27 липня у клубі ЮБК на березі Дніпра інді-група презентує найсвіжіший свій реліз – міні-альбом "Сад Прнцсс" (він же Sad Princess). Як каже сам гурт, він розповідає про стан, "коли повертаєшся зі сну в реальність".

Слухати Alai Oli – Sad princess:

Alai Oli утворились ще у 2004-му році у російському Єкатеринбурзі. Назву гурту учасники взяли з казки вокалістки Ольги Маркес "Залізний лев" – згідно сюжету, вона означає "нести позитив". Не дивно, що пісні Alai Oli здатні розділити радість із слухачами, коли їм добре, і втішити, коли їх охоплює сум.

Перший альбом "Да, бро?" вийшов ще в 2007 році, але лише з приходом у 2009 році трубача з класичною освітою Іллі Флюгельтауба гурт знайшов своє знакове звучання. А з виходом платівки Satta Massagana колектив відійшов від стилю реггі та почав розвивати свій новий стиль. "Співати щоразу про те, як усе добре, коли тебе мучать сумніви, усе важче", – пояснює Оля Маркес.