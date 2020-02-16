У Києві з великим сольним концертом виступить Павло Артем’єв

Музиканти привезуть до України свій альбом "Сизигія" та нові ще не видані пісні.

Коли: 26 квітня 2020 року

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Музикант та актор Павло Артем’єв приїде до Києва з першим сольним концертом свого проєкту ARTEMIEV. Виступ відбудеться у Caribbean Club 26 квітня. До України музиканти привезуть альбом "Сизигія", що вийшов наприкінці 2018-го року. Крім того, просто зараз Артем’єв працює над новим альбомом, тож українські слухачі стануть першими, хто почує і нові пісні проєкту.

"Сизигія" – це "красива та палка рок-музика, збагачена струнними та духовими", як відмічає видання Meduza. Платівка увійшла до топ-25 альбомів року за версією пабліка Другая Музыка, а музичний оглядач Борис Барабанов назвав “Сизигію” одним із найкращих альбомів грудня. "Сизигія" – про те, що ми разом і водночас не разом, про життя в сучасному місті", – говорить сам Павел Артем’єв. Послухати альбом ви можете просто зараз.

Слухати ARTEMIEV – Сизигія:

ARTEMIEV часто експериментують із форматами виступів – вони відіграли спектакль "Концерт для прапора з пакетом" для розширеного складу та 40 перформерів на сцені "Гоголь-центру" та концерт зі світловим шоу та салютом з конфеті в англіканському соборі Святого Андрія. До України вони приїдуть вже вдруге, проте вперше з сольним виступом – у грудні ARTEMIEV були спеціальними гостями на концерті інді-групи СБПЧ.