У київському зоопарку розповіли про режим роботи на час карантину

Мешканці Київзоо насолоджуються сонцем та свіжим повітрям і чекають на відвідувачів, проте деякі обмеження все ж вводяться.

Коли: щоденно

Де: Київський Зоологічний Парк (пр-т Перемоги, 32)

Вартість квитків: від 50 грн, у продажу на Concert.ua

У Київському зоопарку роз’яснили особливості режиму роботи на найближчі три тижні. Київзоо не буде закриватись на карантин, адже є відкритим простором на свіжому повітрі і його відвідування залишається цілком безпечним для дорослих та дітей. Проте у зоопарку все ж обмежать доступ до закритих приміщень.

У зв’язку з карантинними заходами, доступ до зимових приміщень обмежений. Київзоо працює в режимі природнього парку. Тварини експонуються у відкритих літніх вольєрах. Дані заходи введено враховуючи досвід європейських колег,

– говорять представники зоопарку.

Тож якщо ви запланували найближчим часом похід із дитиною до Київзоо, не варто скасовувати планів. До того ж, нещодавно там прокинулись від зимового сну та вийшли на прогулянку ведмедики! І вони зовсім не панікують через вірус, насолоджуються свіжим і теплим весняним повітрям.

Парк працюватиме за звичайним зимовим графіком: вівторок-неділя – 9:00-16:00, понеділок – 12:00-16:00. На час карантину діятиме спеціальна ціна на всі вхідні квитки – 50 грн для усіх категорій відвідувачів.